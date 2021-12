Michael Schumacher | la notizia tanto temuta è arrivata | tifosi impietriti

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) per quello che è successo in queste ore Il Mondiale di Formula 1 appena andato in archivio è stato a dir poco entusiasmante. La lotta sul filo di lana tra Verstappen e Hamilton ha tenuto col fiato sospeso tutti gli appassionati. Per ineutrali L'articolo proviene da Inews.it.

Il tedesco Mick, figlio di, sarà uno dei piloti di riserva della Ferrari nella stagione 2022 di Formula 1, oltre che a gareggiare con la Haas. Lo ha annunciato il team principal della scuderia di ...In passato tra i premiati anche Lewis Hamilton,, Nico Rosberg, Jacques Villeneuve e lo scorso anno Charles Leclerc. A ricevere un riconoscimento in questa edizione anche Bernd ...Un nuovo Schumacher in Ferrari, anche se, al momento, non come titolare della monoposto. Mick, figlio di Michael, la prossima stagione avrà un doppio ruolo nel Mondiale di F1: oltre a correre con la H ...Lo ha annunciato Mattia Binotto, team principal della scuderia di Maranello: si alternerà con Antonio Giovinazzi ...