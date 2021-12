Metti una Madama Bianca a tavola (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Carne deliziosa, sana, tenera e saporita: è la Madama Bianca, selezione delle migliori fassone di razza Piemontese. Ma che cosa la rende speciale? E cosa distingue, in senso più ampio, la razza Piemontese dalle altre razze bovine? «La peculiarità risiede in una mutazione genetica naturale, data semplicemente dall’evoluzione, che ha portato a una ipertrofia muscolare: un grandissimo sviluppo dei muscoli che rende i bovini di questa razza grandi e forti. All’ipertrofia si associa una iperplasia: le cellule sono più piccole, la fibra muscolare è quindi più sottile. Il risultato è una morbidezza unica, pur con un limitato quantitativo di grasso in eccesso. Non solo: dal punto di vista nutrizionale questa carne ha acidi grassi di alta qualità, e un ridotto quantitativo di colesterolo». La spiegazione viene da Valter Gazzola, responsabile commerciale ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Carne deliziosa, sana, tenera e saporita: è la, selezione delle migliori fassone di razza Piemontese. Ma che cosa la rende speciale? E cosa distingue, in senso più ampio, la razza Piemontese dalle altre razze bovine? «La peculiarità risiede in una mutazione genetica naturale, data semplicemente dall’evoluzione, che ha portato a una ipertrofia muscolare: un grandissimo sviluppo dei muscoli che rende i bovini di questa razza grandi e forti. All’ipertrofia si associa una iperplasia: le cellule sono più piccole, la fibra muscolare è quindi più sottile. Il risultato è una morbidezza unica, pur con un limitato quantitativo di grasso in eccesso. Non solo: dal punto di vista nutrizionale questa carne ha acidi grassi di alta qualità, e un ridotto quantitativo di colesterolo». La spiegazione viene da Valter Gazzola, responsabile commerciale ...

Advertising

silviaBULL : RT @AdrianaVolpeTV: Se sei fidanzata e ti metti con un uomo che dice di essere sposato, metti in conto che non ci sono una vittima ed un ca… - LorisDeluxe : RT @otreborcxc: se metti più di tre like su ig vuol dire solo una cosa - ciao1414 : RT @AdrianaVolpeTV: Se sei fidanzata e ti metti con un uomo che dice di essere sposato, metti in conto che non ci sono una vittima ed un ca… - 1DMarty_me : RT @AdrianaVolpeTV: Se sei fidanzata e ti metti con un uomo che dice di essere sposato, metti in conto che non ci sono una vittima ed un ca… - nina_katharina1 : E allora prendi la mia mano, bella señorita Disegniamo sopra il mondo con una matita Resteremo appesi al treno solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Metti una Nuovo contratto per 225mila lavoratori PA: +117 euro e niente obbligo di rispondere al telefono o leggere mail fuori orario di servizio ...professionalità possono essere attribuiti incarichi ad elevata autonomia e responsabilità con una ... iscriviti ISCRIVITI al nostro canale Youtube METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook Tutti i fatti ...

Da Monica Bellucci a Lady Gaga: gli albi illustrati più preziosi da regalare a Natale Fanno anche una bellissima figura: dove li metti, arredano… E per i bambini diventano giochi preziosi. Per i bambini di ogni età, in verità. Anche aperti sono bellissimi… Alla ricerca ...

Metti, una sera a cena col positivo. Che fare? - tag24.it Tag24 - Radio Cusano Campus ...professionalità possono essere attribuiti incarichi ad elevata autonomia e responsabilità con... iscriviti ISCRIVITI al nostro canale YoutubeMI PIACE alla nostra pagina Facebook Tutti i fatti ...Fanno anchebellissima figura: dove li, arredano… E per i bambini diventano giochi preziosi. Per i bambini di ogni età, in verità. Anche aperti sono bellissimi… Alla ricerca ...