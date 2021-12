Meteo Roma: previsioni per giovedì 23 dicembre (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nuvolosità irregolare nelle ore mattutine e poi anche nel pomeriggio su tutto il territorio ma senza fenomeni di rilievo associati; peggiora tra la sera e la notte con deboli piogge sparse. Temperature comprese tra +8°C e +11°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 23 dicembre Nuvolosità diffusa su tutto il Lazio nel corso della giornata con tempo asciutto sia sulle coste che sui settori interni; peggiora tra la sera e la notte con deboli piogge a partire dai settori occidentali della regione. Meteo Italia: previsioni per giovedì 23 dicembre Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge in Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli irregolarmente nuvolosi e qualche ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nuvolosità irregolare nelle ore mattutine e poi anche nel pomeriggio su tutto il territorio ma senza fenomeni di rilievo associati; peggiora tra la sera e la notte con deboli piogge sparse. Temperature comprese tra +8°C e +11°C.Lazio:per23Nuvolosità diffusa su tutto il Lazio nel corso della giornata con tempo asciutto sia sulle coste che sui settori interni; peggiora tra la sera e la notte con deboli piogge a partire dai settori occidentali della regione.Italia:per23Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge in Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli irregolarmente nuvolosi e qualche ...

Advertising

infoitinterno : Previsioni meteo Roma e Lazio 22 dicembre: arriva il maltempo, piogge su tutta la regione - quartomiglio : TENDENZA METEO per SAN SILVESTRO e CAPODANNO – NEVE o ALTA PRESSIONE? - tempoitaliait : Meteo ROMA: peggioramento con piogge e temporali - meteogiornaleit : Meteo ROMA: svariate giornata di maltempo - cuteaszeno : my side......no rega giuro non sto piangendo, sta diliviando qua a roma giuro vedete il meteo #SKZ2021 -