Meteo Roma del 22-12-2021 ore 19:15 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Meteo bene ritrovati all'ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al Nord a Martino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto Salvo deboli piogge in Liguria al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con Cieli irregolarmente nuvolosi e qualche pioggia in Liguria in serata ancora piogge in Liguria nuvoloso altrove con tempo asciutto ed Ampi spazi di sereno al nord-ovest al centro al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma senza fenomeni associati al pomeriggio piogge in Toscana nessuna variazione di rilievo altrove in serata piogge sparse tra Toscana e Umbria asciutto altrove con Cieli poco nuvolosi al suo dal mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi tutte le regioni Salvo qualche pioggia sulla Sicilia orientale a pomeriggio tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli soleggiati in serata si ...

