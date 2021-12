Meteo | le previsioni di giovedì 23 dicembre

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si avvicina lentamente una perturbazione che interesserà l'Italia nei prossimi giorni. Per la giornata di23è prevista qualche pioggia tra Toscana, Umbria e Lazio, localmente sulle Marche e poi anche in Calabria. Nebbie locali in Pianura Padana, cielo poco o irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni (LE).