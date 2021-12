Meteo 22 dicembre | peggioramento nella settimana di Natale

Advertising

DPCgov : ?? Sabato #18dicembre ?? Venti forti e di burrasca al Sud ?? Mareggiate lungo le coste esposte Leggi l'avviso di condi… - statodelsud : Meteo a Roma: le previsioni del 22 dicembre - statodelsud : Meteo a Napoli: le previsioni del 22 dicembre - statodelsud : Meteo a Milano: le previsioni del 22 dicembre - statodelsud : Meteo a Palermo: le previsioni del 22 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo dicembre

Terremoto in Lombardia oggi, 222021 scossa M 2.2 in provincia di Lodi - Dati Ingv Terremoto in Lombardia oggi, 222021: scossa M 2.2 in provincia di Lodi L' Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Lombardia alle ore 6:17 di oggi. Epicentro ...Sarà però la pioggia a far tirare una boccata di ossigeno: secondo le previsioni, arriverà a ... LIVELLI SMOG Dal 20 novembre al 19, le polveri sottili nella centralina dell'Arpa di via ...Mentre i cittadini contrari al Camel ponce confidano che la sera del 24 dicembre la pioggia cada in abbondanza come da previsioni meteo, sul fronte delle ordinanze al momento non si registrano novità.L’Italia che si prepara a festeggiare il Natale fa registrare il più alto numero di casi di covid in 24 ore di tutto il 2021. I nuovi ...