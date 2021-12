Mentana bacchetta Myrta Merlino | «Ho tradito La7 Speravo di vedere da te la conferenza di Draghi ma hai alternato» – Video

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) EnricoEnricoha fatto la “ramanzina” a. Tra una battutina e l’altra, come nel suo stile. Ospite stamane a L’Aria che tira, il direttore del TgLa7 ha rimproverato la padrona di casa per non aver trasmesso integralmente l’odiernastampa di Mario, preferendo invece commentarla con un’alternanza tra le immagini in diretta, i collegamenti e lo studio. “Ho dovuto tradire La7 perlastampa. Iodi vederla da te, invece tu haie allora ho dovuto vederla altrove. Non dico dove…“ hato con il sorriso, alludendo ad altre reti televisive che invece avevano seguito live l’attesa ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mentana bacchetta

La Nuova Bussola Quotidiana

Si tratta di un'opinione non isolata, come dimostrano le recenti esternazioni di Enricoe altri importanti direttori e conduttori, contrari ad ospitare i no vax nelle loro trasmissioni. C'è ...RSFGIORNALISTI ITALIANI Reporters Sans Frontières ha bacchettato il TG1 di Monica ... Enricoè, più o meno sulla stessa onda, e afferma " di non avere alcuna intenzione di ospitare ...Enrico Mentana ha fatto la “ramanzina” a Myrta Merlino. Tra una battutina e l’altra, come nel suo stile. Ospite stamane a L’Aria che tira, il direttore del TgLa7 ha rimproverato la padrona di casa per ...