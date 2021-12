Meloni al veleno: 'Da Draghi due ore di autocelebrazione' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio Mario Draghi è stata indigesta per la leader di Fratelli d'Italia, la quale non ha perso l'occasione per rimarcare tutti gli errori e i ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio Marioè stata indigesta per la leader di Fratelli d'Italia, la quale non ha perso l'occasione per rimarcare tutti gli errori e i ...

Ultime Notizie dalla rete : Meloni veleno Meloni al veleno: 'Da Draghi due ore di autocelebrazione' Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. 'Dal premier due ore e mezza di auto celebrazioni: dice tra le righe che i suoi obiettivi sono stati raggiunti ma questo non ci risulta da ...

Critiche al Pnrr: 'Provoca ulcere gastriche', chi si cela dietro lo 'sfregio' a Draghi 'La legge approvata provoca ulcere gastriche' , questa la nota al veleno in Gazzetta Ufficiale di cui nessuno si era accorto. Ma chi si cela dietro lo sfregio al ... leggi anche l'articolo > Meloni ...

Torna l'asse Salvini-Meloni "Berlusconi candidato vero" ilGiornale.it Meloni al veleno: "Da Draghi due ore di autocelebrazione" La leader di Fdi: "Più che una conferenza di fine anno quella di Draghi è sembrata una conferenza di fine mandato e questo spiegherebbe anche gli applausi e la 'commozione' dei giornalisti".

Povera Patria Nel divertissement prenatalizio su chi sarà il prossimo inquilino del Quirinale, Giorgia Meloni aggiunge un passaggio al fulmicotone. La ...

