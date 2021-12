Mei “Nuova dimensione per atletica italiana, puntiamo sui giovani” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Con i cinque ori olimpici abbiamo alzato l’asticella e nel futuro prossimo può esserci il rischio di avere l’impressione che manchi qualcosa, ma i ragazzi hanno preso coscienza della Nuova dimensione: i successi di Tokyo hanno fatto venire il sacro fuoco a tutti e in Giappone non c’è stata nessuna controprestazione, al contrario tutti hanno migliorato il proprio personale, se non il record italiano. I ragazzi sono consapevoli della Nuova dimensione e questo è positivo”. Stefano Mei saluta così, con soddisfazione e ottimismo, un 2021 storico per l’atletica italiana, con i cinque ori olimpici di Tokyo ma non solo. “Già ai campionati giovanili, in particolare agli Europei under 23 di Tallinn dove abbiamo vinto sei ori, fatto mai capitato, si era ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Con i cinque ori olimpici abbiamo alzato l’asticella e nel futuro prossimo può esserci il rischio di avere l’impressione che manchi qualcosa, ma i ragazzi hanno preso coscienza della: i successi di Tokyo hanno fatto venire il sacro fuoco a tutti e in Giappone non c’è stata nessuna controprestazione, al contrario tutti hanno migliorato il proprio personale, se non il record italiano. I ragazzi sono consapevoli dellae questo è positivo”. Stefano Mei saluta così, con soddisfazione e ottimismo, un 2021 storico per l’, con i cinque ori olimpici di Tokyo ma non solo. “Già ai campionatili, in particolare agli Europei under 23 di Tallinn dove abbiamo vinto sei ori, fatto mai capitato, si era ...

Advertising

Italpress : Mei “Nuova dimensione per atletica italiana, puntiamo sui giovani” - IlModeratoreWeb : Mei “Nuova dimensione per atletica italiana, puntiamo sui giovani” - - CorriereCitta : Mei “Nuova dimensione per atletica italiana, puntiamo sui giovani” - nestquotidiano : Mei “Nuova dimensione per atletica italiana, puntiamo sui giovani” - ItaliaNotizie24 : Mei “Nuova dimensione per atletica italiana, puntiamo sui giovani” -