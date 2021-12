Mediaset Infinity, arriva il nuovo channel MGM (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mediaset Infinity arricchisce la propria offerta con MGM, il nuovo channel disponibile dal 14 dicembre che offrirà al pubblico la visione dei franchise più famosi e dei blockbuster da non perdere. Mediaset Infinity continua ad arricchire la propria offerta con il nuovo channel MGM (Metro Goldwyn Mayer), disponibile sulla piattaforma dal 14 dicembre, che offrirà al pubblico la visione dei , dei e dei del ricco catalogo dello studio, sia per quanto riguarda i che per le . Oltre alla visione gratuita dei programmi Mediaset sia in diretta sia on-demand - la larghissima base della sua struttura a piramide - Mediaset Infinity allarga infatti la proposta di attraverso i channels verticali ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 dicembre 2021)arricchisce la propria offerta con MGM, ildisponibile dal 14 dicembre che offrirà al pubblico la visione dei franchise più famosi e dei blockbuster da non perdere.continua ad arricchire la propria offerta con ilMGM (Metro Goldwyn Mayer), disponibile sulla piattaforma dal 14 dicembre, che offrirà al pubblico la visione dei , dei e dei del ricco catalogo dello studio, sia per quanto riguarda i che per le . Oltre alla visione gratuita dei programmisia in diretta sia on-demand - la larghissima base della sua struttura a piramide -allarga infatti la proposta di attraverso is verticali ...

Advertising

GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Fariba Tehrani, Armanda Frassinetti, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi! Giuli… - GrandeFratello : CI SIAMO! La ventinovesima puntata di #GFVIP Party è LIVE in streaming su Mediaset Infinity! @GiuliaSalemi93 e… - GrandeFratello : Queen Stefania Orlando non si è certamente risparmiata... nel suo pensiero su Alex e Soleil! Ecco cosa è successo i… - IpurpleyouVj : @icantchangesp Ti consiglio di scaricare l’app di Mediaset Infinity così puoi cambiare la regia e molte volte l’inquadratura è su di loro ?? - StefanoLaBarbe1 : A chi non va la app di Mediaset premium infinity con del GF VIP che da errore di video playback -