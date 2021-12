McDonald’s, “solo porzioni di patatine piccole fino al 30 dicembre”: ecco perché (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ritardi nelle spedizioni delle patatine. Accade in Giappone: causa Covid, McDonald’s sta avendo difficoltà nell’approvvigionamento di patate. La conseguenza? porzioni ridotte dalla vigilia di Natale fino al 30 dicembre. Lo riporta la Bbc. “McDonald’s Japan fermerà temporaneamente la vendita di patatine fritte di medie e grandi dimensioni per garantire che tutti i clienti possano continuare a gustarle”, ha fatto sapere la catena spiegando che le patate utilizzate nei suoi ristoranti in Giappone vengono di solito importate attraverso un porto vicino Vancouver, in Canada. Per fronteggiare questo momento di crisi l’azienda Usa ha deciso adesso di utilizzare i voli cargo. Non è la prima volta che McDonald’s si trova ad affrontare una situazione del genere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ritardi nelle spedizioni delle. Accade in Giappone: causa Covid,sta avendo difficoltà nell’approvvigionamento di patate. La conseguenza?ridotte dalla vigilia di Nataleal 30. Lo riporta la Bbc. “Japan fermerà temporaneamente la vendita difritte di medie e grandi dimensioni per garantire che tutti i clienti possano continuare a gustarle”, ha fatto sapere la catena spiegando che le patate utilizzate nei suoi ristoranti in Giappone vengono di solito importate attraverso un porto vicino Vancouver, in Canada. Per fronteggiare questo momento di crisi l’azienda Usa ha deciso adesso di utilizzare i voli cargo. Non è la prima volta chesi trova ad affrontare una situazione del genere ...

