McDonald’s | apre il nuovo ristorante a Sant’Anastasia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ildi(NA) situato in via Palmentola,oggi mercoledì 22 dicembre; nellavoreranno 50 persone. Illocale, dotato di 227 posti tra interno ed esterno, è completo di corsia McDrive e McCafé dove gustare un caffè di qualità e un’offerta varia di caffetteria, bevande, brioche e prodotti da forno. Ildipotrà accogliere e servire i clienti in sala e nel proprio dehors dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle 24:00, mentre venerdì e sabato fino all’01.00; la domenica dalle 8.30 alle 24.00. Con gli stessi orari sarà inoltre possibile usufruire del servizio di asporto, disciplinato in modo rigoroso per garantire la ...