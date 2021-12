Mattia Binotto promuove la Ferrari 2021 Abbiamo l’ambizione di tornare a vincere

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)si presenta preparato all’esame di fine anno. Non arriva a mani vuote, ma con una bella tesina come quella che ci fanno preparare per passare la maturità. Numeri, dati, pensieri e considerazioni per spiegarci perché ildellaper lui è stato da 7 e quello di Leclerc e Sainz addirittura da 8. Voti alti che a prima vista potrebbero anche sembrare esagerati. Che manica larga questo professorviene da dire. Ma poi spiega. Numeri alla mano: “L’anno scorsochiuso sesti nel Mondiale, quest’anno siamo finiti terzi. Il distacco medio in qualifica da Mercedes è passato da 1”34 a 0”64 e in gara da 1”07 a 0”8. Il distacco era di 0”37 nelle prime sette gare, poi è cresciuto, ma noi nonsviluppato la nostra vettura, l’unica novità ...

Agenzia_Ansa : Mick Schumacher, figlio di Michael, sarà uno dei piloti di riserva della Ferrari nella stagione 2022 di Formula 1,… - GiulyDuchessa : Mattia #Binotto ha parlato di tutto: il team, gli obiettivi, la nuova #Ferrari che verrà presentata tra il 16 e il… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | La #Ferrari mette le mani avanti - FormulaPassion : #F1 | La #Ferrari mette le mani avanti - donatda : RT @Agenzia_Ansa: Mick Schumacher, figlio di Michael, sarà uno dei piloti di riserva della Ferrari nella stagione 2022 di Formula 1, oltre… -

Il futuro della Ferrari è una slide. Molte slide. Quelle snocciolate dacome fosse il direttore generale di una qualsiasi azienda che illustra la penetrazione dei propri prodotti sul mercato elencando numeri che raccontano il bicchiere mezzo pieno, non ...La Ferrari del 2022 muove i suoi primi passi. Non ancora fisicamente, s'intende, bensì a livello organizzativo. Come confermato dalla conferenza stampa del team principal, infatti, la vettura del 2022 sarà presentata tra il 16 e il 18 febbraio , circa una settimana prima dei test del Montmeló che avvieranno definitivamente quella che per Maranello dovrà ...Un nuovo Schumacher in Ferrari, anche se, al momento, non come titolare della monoposto. Mick, figlio di Michael, la prossima stagione avrà un doppio ruolo nel Mondiale di F1: oltre a correre con la H ...Lo ha annunciato Mattia Binotto, team principal della scuderia di Maranello: si alternerà con Antonio Giovinazzi ...