Mattia Binotto | “Mick Schumacher da noi | Mercedes-Red Bull? Dico…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Evidente ascesa ora per la Ferrari, ma lenta e graduale la strada per il successo. Raggiunti gli obiettivi del 2021, con podio Costruttori nel Mondiale, ampiamente superati infatti i lasciti di un disastroso 2020. Un significativo miglioramento che lascia sicuramente ben sperare nella prossima stagione 2022. Progressivi cambiamenti, che non possono però essere del tutto radicali. Tenta così di placare l’eccessivo entusiasmo in Ferrari un prudente. Visti gli ancora importanti distacchi dae Red, il team principal vorrebbe quindi evitare aspettative troppo alte per il nuovo anno, per cui si preannunciano comunque grandi vittorie. Nella conferenza stampa di fine anno, inoltre, il dirigente ha parlato died Antonio Giovinazzi. Il team ...