Massimo Galli è certo che ora si mette male | ma male veramente Dopo Natale dovremo prendere decisioni drastiche

Advertising

Damianodanny1 : X 3 ANNO CONSECUTIVO UNICO GIORNALE CHE CHIEDE SCUSA X ERRORI LEGGO PAGINATA A ERRORI DE 2021 DA RINNOVO CERTO… - GigiEinaudi : @cuorecasciavit @stebaraz Branchi di scrofe lanute si aggirano in libertà: Medlan rinasce. Mi ricordo una frase di… - Bianca34874951 : RT @fanpage: 'A Natale bisogna stare maledettamente attenti, la variante Omicron crea seri problemi' Così Massimo Galli a - mauro_arena : RT @fanpage: 'A Natale bisogna stare maledettamente attenti, la variante Omicron crea seri problemi' Così Massimo Galli a - carlamartamari : RT @fanpage: 'A Natale bisogna stare maledettamente attenti, la variante Omicron crea seri problemi' Così Massimo Galli a -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Galli

Come riporta "Ilfattoquotidiano". Allungare le vacanze di Natale posticipando il rientro in classe per contenere i contagi? Sta facendo discutere la proposta avanzata dall'infettivologoper cercare di arginare la diffusione del Covid, considerato che i contagi sono in costante aumento (più di 30mila solo nelle ultime 24 ore in Italia) e che le scuole sono ora i luoghi ...Scuola, allungare le vacanze per i non immunizzati: l'ipotesi del professoravrebbe avanzato una proposta per contenere i contagi qualora la curva epidemiologica dovesse ...Esordirà il 20 dicembre su Sky Serie e in streaming su NOW A CASA TUTTI BENE – LA SERIE, il primo progetto per la TV di Gabriele ...La Satta è accusata di falso per induzione e abuso d’ufficio; la Cocco di falso in autocertificazione; Temussi di abuso d’ufficio e omissione d’atti d’ufficio. Il tema è questo: la Cocco sarebbe stata ...