Marvin Vettori sfida Jake Paul | “Scegli l’handicap | lo devo fare per la MMA” Match contro lo youtuber?

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono passati due mesi dalla splendida vittoria dio Costa. Lo scorso 23 ottobre il ribattezzato The Italian Dream surclassava il quotato brasiliano in uno deipiù attesi dell’anno e riscattava brillantemente la sconfitta maturata il 12 giugnoIsrael Adesanya, Campione del Mondo dei pesi medi. Grazie al successo ottenuto a Las Vegas (USA) il figher italiano balzava al secondo posto nel ranking UFC dei pesi medi. Il fighter trentino è ormai un punto di riferimento più importante della promotion più importante a livello internazionale per quanto riguarda la MMA (arti marziali miste). Il nostro portacolori si è concesso del tempo per recuperare dai tre incontri disputati quest’anno (il 10 aprile regolò lo statunitense Kevin Holland) e lo rivedremo ...

Lo ha scritto su Twitter, primo italiano a combattere per un titolo mondiale in Ufc, che lancia la sfida a Jake Paul, youtuber e pugile improvvisato, reduce dalla vittoria su Tyron ...Intanto,si candida come prossimo sfidante di Jake Paul.Sono passati due mesi dalla splendida vittoria di Marvin Vettori contro Paulo Costa. Lo scorso 23 ottobre il ribattezzato The Italian Dream surclassava il quotato brasiliano in uno dei match più attes ...Il parere di Marvin Vettori al telefono a SayWaaad su Jake Paul: "E' bravo a scegliersi degli avversari ma rimane uno youtuber. Sono tutti dei polli." Ospite ... La prima intervista radio del trio emo ...