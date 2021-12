Martina Franca | corona virus | “drammatica escalation” Da 41 a 98 positivi in cinque giorni Le parole del sindaco

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) DATI COVID, DICHIARAZIONE DELNelle ultime rilevazioni pervenute dalla Prefettura di Taranto registriamo nella nostra Città unadelle persone positive al Covid che nell’arco di una settimana risultano raddoppiate. Il report del 21 dicembre della Prefettura riferisce di 98ai test molecolari e antigenici e di 72 persone in quarantena. Anche i casi riguardanti i bambini hanno subito un considerevole incremento e sono raddoppiati in una settimana, salendo a 25. Nella precedente comunicazione del 16 dicembre scorso abbiamo riferito di 41, 39 persone in quarantena e 2 in isolamento (dati Prefettura del 15 dicembre). Mentre i piccoli risultatierano 13. Con questi numeri, purtroppo,si allinea al trend ...

Nelle ultime rilevazioni pervenute dalla Prefettura di Taranto registriamo nella nostra Città una drammatica escalation delle persone positive al Covid che nell'arco di una settimana risultano raddopp ...Ancora un raddoppio dei casi di positività al Covid-19 per Martina Franca: il sindaco della città, Francesco Ancona, ha comunicato poche ore fa che il 21 dicembre sono stati registrati 98 positivi e 7 ...