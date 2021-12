Martedì 21 Dicembre 2021 – 389ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) seduta Ora inizio: 09:31 L’Assemblea ha approvato il Rendiconto 2020 (Doc. VIII n. 7) e il Bilancio interno 2021 del Senato (Doc. VIII n. 8). Il Presidente della Commissione bilancio, sen. Pesco (M5S), nel riferire sul rendiconto, ha evidenziato che il Senato partecipa allo sforzo di stabilizzazione della finanza pubblica con una costante diminuzione della spesa corrente di funzionamento: la dotazione finanziaria del Senato è costantemente diminuita dal 2012 al 2020 (-7,09 per cento), riducendosi di oltre 322,5 milioni di euro. La spesa effettiva in termini nominali nel 2020 è pari a 483.718.000 euro, con una riduzione superiore a 2.600.000 euro. Le spese di funzionamento e le spese previdenziali rappresentano rispettivamente il 54 per cento e il 45 per cento della spesa complessiva. Il risparmio conseguito con la ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 22 dicembre 2021)Ora inizio: 09:31 L’Assemblea ha approvato il Rendiconto 2020 (Doc. VIII n. 7) e il Bilancio internodel Senato (Doc. VIII n. 8). Il Presidente della Commissione bilancio, sen. Pesco (M5S), nel riferire sul rendiconto, ha evidenziato che il Senato partecipa allo sforzo di stabilizzazione della finanzacon una costante diminuzione della spesa corrente di funzionamento: la dotazione finanziaria del Senato è costantemente diminuita dal 2012 al 2020 (-7,09 per cento), riducendosi di oltre 322,5 milioni di euro. La spesa effettiva in termini nominali nel 2020 è pari a 483.718.000 euro, con una riduzione superiore a 2.600.000 euro. Le spese di funzionamento e le spese previdenziali rappresentano rispettivamente il 54 per cento e il 45 per cento della spesa complessiva. Il risparmio conseguito con la ...

