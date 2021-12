Marta Bassino ritrova il sorriso: è seconda nel gigante di Courchevel (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una splendida Marta Bassino è tornata sul podio nel secondo gigante, recupero di quello cancellato a Killington, in programma nella tappa di Coppa del Mondo femminile a Courchevel, in Francia. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo (Cn), dopo un inizio di stagione opaco nella specialità a lei più congeniale, ha messo in scena una strepitosa seconda manche, liberando la sua sciata, consentendole così di issarsi al terzo posto con il tempo complessivo di 2’13?63, a 60 centesimi di distacco dalla prima posizione. Diciottesimo podio nel massimo circuito per la 25enne appartenente al Centro Sportivo Esercito, vincitrice la scorsa stagione della Coppa del Mondo di gigante. Prima posizione appannaggio della svedese Sara Hector, seconda vittoria in carriera a sette anni di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una splendidaè tornata sul podio nel secondo, recupero di quello cancellato a Killington, in programma nella tappa di Coppa del Mondo femminile a, in Francia. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo (Cn), dopo un inizio di stagione opaco nella specialità a lei più congeniale, ha messo in scena una strepitosamanche, liberando la sua sciata, consentendole così di issarsi al terzo posto con il tempo complessivo di 2’13?63, a 60 centesimi di distacco dalla prima posizione. Diciottesimo podio nel massimo circuito per la 25enne appartenente al Centro Sportivo Esercito, vincitrice la scorsa stagione della Coppa del Mondo di. Prima posizione appannaggio della svedese Sara Hector,vittoria in carriera a sette anni di ...

