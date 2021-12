Marion, chi è la nuova corteggiatrice di Matteo Ranieri: età, lavoro, vita privata, Instagram (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Dopo la scelta dell’ultimo tronista, ora è seduto sul trono Matteo Ranieri, già volto conosciuto della trasmissione perché ex corteggiatore (e poi scelta) di Sophie Codegoni. Il ragazzo riuscirà a trovare l’amore sotto i riflettori? Conosciamo meglio la corteggiatrice Marion. Marion di Uomini e Donne, chi è la corteggiatrice di Matteo Ranieri Marion ha 28 anni, vive vicino Monza e nella vita lavora come infermiera, ora nel reparto di neurologia. Fino a giugno, invece, era insieme ai pazienti malati di Covid. Ama gli animali, è una bellissima ragazza bionda e potrebbe essere quella giusta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Dopo la scelta dell’ultimo tronista, ora è seduto sul trono, già volto conosciuto della trasmissione perché ex corteggiatore (e poi scelta) di Sophie Codegoni. Il ragazzo riuscirà a trovare l’amore sotto i riflettori? Conosciamo meglio ladi Uomini e Donne, chi è ladiha 28 anni, vive vicino Monza e nellalavora come infermiera, ora nel reparto di neurologia. Fino a giugno, invece, era insieme ai pazienti malati di Covid. Ama gli animali, è una bellissima ragazza bionda e potrebbe essere quella giusta ...

