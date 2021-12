Mario Draghi | Vaccinatevi | fate la terza dose | è la migliore difesa

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Conferenza stampa di fine anno per il presidente del Consiglio, organizzata dall’Ordine dei Giornalisti e dall’Associazione stampa parlamentare. Location insolita, l’Auditorium Antonianum di Roma. Tempistica molto delicata: è un primo bilancio dopo 11 mesi di Governo, arriva a un mese circa dalla elezione del nuovo presidente della Repubblica, ma anche alla vigilia di un Consiglio dei ministri particolarmente impegnativo, perché potrebbe dare risposte a dossier importanti e ancora aperti: le nuove misure per il contrasto al Covid, la relazione sull’attuazione del Pnrr, la riforma del Csm, il Decreto Milleproroghe. “L’arrivo della variante Omicron ha aperto una nuova fase della pandemia. Domani si terrà una cabina di regia per decidere il da farsi sulla base del quadro epidemiologico. I vaccini restano lo strumento ...

Al centro c'è comunque lui,. Come la vede?dovrebbe essere una risorsa, non un problema. Messa in questi termini, cioè odovunque o siamo nelle peste, allora è un problema ...Sono le parole con cui il premierha aperto la conferenza stampa di fine anno organizzata dall'Ordine dei giornalisti e dall'Associazione stampa parlamentare. Il secondo messaggio, ...Al via a Palazzo Chigi la conferenza stampa di fine anno del premier Mario Draghi. Focus naturalmente sul Covid-19: "L'arrivo della variante Omicron – ha scandito il presidente del Consiglio - molto p ...Conferenza stampa di fine anno di Mario Draghi. «Omicron ha aperto una nuova fase della pandemia, il vaccino resta la migliore arma per la nostra difesa: invito tutti i cittadini ...