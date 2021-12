Mario Draghi | l' anno da premier del «nonno al servizio delle istituzioni»

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) «Il mio destino personale non conta assolutamente niente, non ho particolari aspirazioni di un tipo o di un altro, sono un uomo e unal».parla del governo, ma anche di sé stesso nella conferenza stampa di fine, unche ha passato quasi tutto a Palazzo Chigi

Advertising

matteorenzi : Bene che Mario Draghi sottolinei l’importanza di accelerare sulla #TerzaDose. Le incertezze del ministro Speranza h… - ItalyMFA : #ConfAmb2021 | Il Presidente del Consiglio Mario Draghi alla sessione di chiusura della Conferenza degli Ambasciato… - ItalyMFA : #ConfAmb2021 | Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, il Ministro @luigidimaio e il Segretario Generale della… - AmbaAradam : RT @flayawa: I giornalisti applaudono all’ingresso di Mario Draghi. D’altronde tutti leccano il culo al proprio datore di lavoro. - Andreaf11279307 : RT @maurofodaroni: Nuove frasi d'amore: Guardami come un giornalista italiano Guarda Mario Draghi. #CONFERENZASTAMPA -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi

La lotta alla pandemia. Si terrà domattina alle 9.45, a quanto si apprende da fonti di governo, la Cabina di regia sulle nuove misure di contrasto al Covid. Alle 15 il premierriunirà poi la Cabina di regia sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, per approvare la relazione annuale da trasmettere al Parlamento. A seguire, nel pomeriggio, è prevista la ..."Il governo non si costituirà contro l'ammissibilità dei referendum. Non ne ha alcuna intenzione". Il presidente del Consigliorisponde così a chi gli chiede quale sarà la posizione dell'esecutivo davanti alla Corte costituzionale quando verrà discussa l'ammissibilità dei referendum sulla legalizzazione dell'...Oggi, alla conferenza stampa di saluto all’Ordine dei giornalisti, Mario Draghi ha fatto capire che punta a traslocare al Quirinale. Sul giornale di domani vedremo come cambia l’informazione sulla ...«Il mio destino personale non conta assolutamente niente, non ho particolari aspirazioni di un tipo o di un altro, sono un uomo e un nonno al servizio delle istituzioni». Mario Draghi parla del govern ...