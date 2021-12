Mario Draghi | ecco cosa ha detto nella conferenza stampa di fine anno

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)haoggi, mercoledì 22 dicembre,consuetadiSi è tenuta oggi, mercoledì 22 dicembre, la consuetatra il premiere laitaliana. Molti i temi trattati, dalla pandemia, allo sviluppo economico, dal fisco al futuro della politica italiana. Ripercorriamo i temi principali. Sul Pnrr ha: «Abbiamo raggiunto tutti e 51 gli obiettivi e in questo momento è in discussione alla Commissione la firma dell’accordo operativo che apre il periodo di uno due mesi di interlocuzione prima di accordare la ...

Nell'avverbio 'indipendentemente' c'è la chiave. La chiave della sostanziale candidatura dial Quirinale , che nulla fa per nascondere la sua volontà, anzi si spinge fin dove è possibile per non violare i confini dell'irritualità, nell'abito di una conferenza stampa dove era il ...Il Presidente del Consiglio,, ha tenuto la conferenza stampa di fine anno organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa parlamentare, presso l'...Si è autodefinito “un nonno al servizio delle istituzioni”. E, da buon nonno, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha fissato un obiettivo, per questa fase della pandemia. “Dobbiamo difendere la ...(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2021 'L'obbligo vaccinale resta sempre sullo sfondo, non è stato mai escluso. L'approccio che lasciava un po' ...