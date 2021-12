Mario Draghi | conferenza stampa di fine anno Il Premier sul suo futuro | “Sono a servizio delle istituzioni”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nelladidel Presidente del Consiglio, iniziata alle 10.30 di questa mattina, ilha parlato di molti degli argomenti in discussione nell’ultimo periodo. Nel tradizionale evento di, ha parlato della pandemia, dell’utilizzomascherine e dei vaccini, ma non solo. Per la prima volta da mesiha dato dei segnali su quello che potrebbe essere il suoin politica.fa un appello all’unità Nel suo discorso il Presidente del Consiglioha parlato dello stato del governo e del suoin politica. ...

Advertising

ItalyMFA : #ConfAmb2021 | Il Presidente del Consiglio Mario Draghi alla sessione di chiusura della Conferenza degli Ambasciato… - ItalyMFA : #ConfAmb2021 | Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, il Ministro @luigidimaio e il Segretario Generale della… - elenabonetti : Le parole del presidente Mario Draghi alla cerimonia di chiusura della XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Am… - Mauro73432329 : Draghi: “Il Governo ha posto le basi perché il lavoro continui indipendentemente da me” - DanyEffe83 : RT @LaFranci27: Mentre è pronto a traslocare al #Quirinale, Mario Kim #Draghi, detta le condizioni: il nuovo governo, dovrà avere la stessa… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi

... ma intanto, in attesa della riunione di domani, è arrivata un'indicazione sul tema dei tamponi obbligatori anche per i vaccinati dalle parole di: 'Le mascherine oggi sono previste all'...Dopo l'introduzione del super green pass diverse attività sono state limitate a chi non ha ricevuto una doppia dose di vaccino contro il Covid e al momento il governo guidato danon ha ...Lo ha ribadito il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo alla XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d’Italia nel mondo. “Il contrasto alla pandemia non è una questione ...Milano, 22 dic. (askanews) - Rispondendo a chi gli chiedeva una valutazione su Silvio Berlusconi candidato al Quirinale, il presidente del ...