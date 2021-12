Marinetti e l’ideologia futurista – Velocità! Guerra! Futuro!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il 22 Dicembre del 1876 nasceva Filippo Tommaso, fondatore del Futurismo. Con il suo “Manifesto del Futurismo”, pubblicato nel 1909 su vari quotidiani d’Italia e di Francia, nasce il primo movimento d’avanguardia italiana del ‘900. Un movimento che avrà risonanza europea, alla cui base c’è il concetto di tecnologia e dinamicità. Tra fine ‘800 e inizio ‘900, l’Europa, in piena Belle Époque, viveva un progresso tecnologico senza precedenti. Nel giro di pochi anni videro la luce: il cinema, le automobili, la radio, il telegrafo senza fili, l’aeroplano, la luce elettrica. Queste e tante altre innovazioni migliorarono in breve la vita delle persone, creando un senso di euforia e speranza verso un futuro radioso per l’umanità.e altri esponenti del mondo dell’arte diedero vita ad un movimento artistico e culturale ispirato da questi ...