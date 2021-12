Mare fuori 3 si farà? Le anticipazioni sulla terza stagione (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mare fuori 3 si farà? I tanti fan della serie tv, in onda su Rai 2 stasera – 22 dicembre 2021 – con l’ultimo episodio della seconda stagione, se lo stanno chiedendo. La risposta ufficiale ancora non c’è ma anche in questa serie i risultati sui social e negli ascolti tv sono stati eccezionali. Mare fuori è infatti risultata una delle serie tv più viste sulla piattaforma RaiPlay, circa 1 milione e mezzo di telespettatori e uno share netto dell’8,5 per cento, oltre al record sui social dove si attestano almeno +50.000 Tweet a puntata. Dati che non sono passati inosservati agli occhi della produzione e degli ideatori che starebbero già pensando al seguito richiestissimo dai fan della fiction di Rai 2. Secondo alcune informazioni non ufficiali, il team creativo composto da ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 dicembre 2021)3 si? I tanti fan della serie tv, in onda su Rai 2 stasera – 22 dicembre 2021 – con l’ultimo episodio della seconda, se lo stanno chiedendo. La risposta ufficiale ancora non c’è ma anche in questa serie i risultati sui social e negli ascolti tv sono stati eccezionali.è infatti risultata una delle serie tv più vistepiattaforma RaiPlay, circa 1 milione e mezzo di telespettatori e uno share netto dell’8,5 per cento, oltre al record sui social dove si attestano almeno +50.000 Tweet a puntata. Dati che non sono passati inosservati agli occhi della produzione e degli ideatori che starebbero già pensando al seguito richiestissimo dai fan della fiction di Rai 2. Secondo alcune informazioni non ufficiali, il team creativo composto da ...

