Mare Fuori 2 sesta puntata: trama e anticipazioni 22 dicembre 2021

Mercoledì 22 dicembre 2021 torna su Rai 2 la seconda stagione della fiction con Carolina Crescentini. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento.

Mare Fuori 2 episodio 11 Colpevole d'innocenza. Carmine, faccia a faccia con Pirucchio, ha una crisi di coscienza e non riesce ad ucciderlo. Nel mentre Massimo scopre che il vero colpevole non è lui. Filippo e Carmine decidono di fuggire servendosi del piano organizzato per Edoardo ma non sanno che dietro il piano c'è Wanda Di Salvo che vuole uccidere Edoardo. Ora sono in pericolo di vita.

Mare Fuori 2 – episodio 12 Il punto di rottura. Filippo e ...

