Mare fuori 2: il sesto ed ultimo appuntamento in onda su Rai2. Le anticipazioni sul finale di stagione (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mercoledì 22 dicembre 2021 su Rai2 va in onda l'ultimo attesissimo appuntamento con le vicende di Mare fuori – Seconda stagione. L'apprezzata serie tv è pronta a svelare il suo gran finale in una puntata imperdibile che mostrerà come si chiuderanno gli archi narrativi dei ragazzi del famoso Istituto Penitenziario Minorile di Napoli gestito dal personaggio interpretato dall'attrice Carolina Crescentini. Carmine è alle prese con la sua sete di vendetta, O'Chiattill deve ferMare Naditza dal suo matrimonio con il cugino, Eduardo vorrebbe evadere e chi più ne ha più ne metta. Come si concluderà la seconda stagione? Prima di scoprirlo questa oggi in prima serata su Rai2 ...

