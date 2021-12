Manuel Finotti | esce il singolo “Come le onde”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)il 24 dicembre, in digitale, ille” di. Chi ènasce il 21 marzo 1995. È un polistrumentista, cantautore e autore romano. Nonostante la giovane età, i suoi testi hanno una poetica d’altri tempi, nella cui sincerità ci si può ritrovare. Tra le attività live ha all’attivo diversi concerti e manifestazioni in tutta Italia, dall’Auditorium Parco della Musica di Roma alla rassegna d’autore conosciuta col nome di Premio Lunezia. Nel 2019 ha collaborato con diversi artisti di fama nazionale, tra cui Giordana Angi. Tra i due nasce un sodalizio artistico che li vede scrivere insieme diversi brani pubblicati nell’album d’esordio “Casa”, che ha conquistato ...

Dal 24 dicembre è disponibile su tutte le piattaforme di streaming "Come le onde" (Isola degli Artisti/ADA), nuovo brano di Manuel Finotti. "Che bello stare in equilibrio e poi cadere, come le onde. C ..."Che bello stare in equilibrio e poi cadere, come le onde. Che bello se poi qualcuno che ti riporta a riva, come le onde": così canta MANUEL FINOTTI nel ritornello di "COME LE ONDE", sua ultima releas ...