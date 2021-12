Manovra | tributaristi | bene su bonus edilizi | Irap e Irpef | ma discriminazione su malattia professionisti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Labitalia) - In attesa del testo definitivo della Legge di Bilancio, idell'Istituto nazionale(Int), evidenziano soddisfazione per gli interventi sui, che ora necessitano di assoluta stabilità normativa, ed anche per quelli sued, ovviamente si poteva fare di più, ma si tratta di un buon inizio per ridurre la non più sostenibile pressione fiscale. Purtroppo devono anche registrare l'ennesimo intervento discriminatorio in tema di, giusto nelle finalità perché prevede la sospensione dei termini delle attività per il professionista in caso dio infortunio, ma discriminatorio poiché 'dimentica' gli oltre 430miladi cui alla legge ...