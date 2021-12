Manovra | sì del Senato il 24 dicembre

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Alla Camera approderà entro il 31. Cancellato il tetto Isee per le villette unifamiliari ma con il vincolo del completamento dei lavori entro il fine giugno ...

elio_vito : Una grave mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento (e quindi degli italiani), ecco cosa è la conferenza st… - carlosibilia : Con l'emendamento alla manovra, estendiamo il #superbonus per le case unifamiliari a tutto il 2022 cancellando il p… - fattoquotidiano : Dai ceramisti alla Formula Uno, quella di Bilancio è la manovra delle mance

Alla Camera approderà entro il 31 dicembre. Cancellato il tetto Isee per le villette unifamiliari ma con il vincolo del completamento dei lavori entro il fine giugno. È successo anche negli anni passati' risponde Draghi a una domanda sullo scarso coinvolgimento del Parlamento nella approvazione della legge di bilancio. Dice che 'questa è stata accompagnata ...