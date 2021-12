Manovra | niente stretta anti - frodi a lavori sotto 10mila euro

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sui piccolidi ristrutturazione, cioè, non si applicherà laprevista per bonus e Superbonus edilizi. Lo prevede un emendamento approvato dalla ...

Lo prevede un emendamento approvato dalla commissione Bilancio del Senato, che corregge il decreto anti - frodi confluito in. Il decreto ha introdotto l'obbligo di asseverazione sui prezzi e ...... per esempoo sulla, il premier si è giustificato dicendo che 'l'affanno nella fase finale è ... E invece ci ha tenuto a sottolineare che il suo ' destino personale non conta assolutamente, ...Sui piccoli lavori di ristrutturazione, cioè sotto i 10mila euro, non si applicherà la stretta anti-frodi prevista per bonus e Superbonus edilizi. Lo prevede un emendamento approvato dalla commissione ...(Teleborsa) - Dalla variante Omicron, alla Legge di bilancio passando per il tema giovani e qualche interessante indizio sulla corsa al Quirinale: tanti gli argomenti affrontati dal Presidente ...