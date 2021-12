Manovra | Meloni “Dalla maggioranza assalto alla diligenza”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Lanon mi convinceva all’inizio e ora è peggiorata, è senza visione, è unadi compromesso per mettere d’accordo i partiti, non serviva Mario Draghi per farla”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, ospite di Radio24. “Laè arrivata non tardi ma fuori tempo massimo – ha aggiunto -. Nel passaggio parlamentare è peggiorata, c’è stato l’da parte della”.In merito all’emergenza Covid, per la“il Governo sta dimostrando di procedere a tentoni, non ci stanno capendo niente, vedi la durata del green pass che probabilmente cambierà ancora”.“Non si può dire da una parte seguiamo la scienza e dall’altra obbligare il popolo a fare qualcosa ...

Il Tempo

Altri temi riguardano le scadenze italiane sul PNRR per il 2022, oltre alla manovra di Bilancio in ... Sondaggi politici/ Pd sale al 22,2%, Salvini insidia Meloni DIRETTA VIDEO STREAMING CONFERENZA ...proprio ieri si sono visti per la prima volta per parlare di Quirinale (e pure di Covid e manovra) ... E spera nella Meloni, con cui ieri ha presentato l'ennesimo libro, per arrivare a una scelta ...ROMA - "La manovra non mi convinceva all'inizio e ora è peggiorata, è senza visione, è una manovra di compromesso per mettere d'accordo i partiti, non serviva Mario Draghi per farla". Lo ha detto la l ...LO SCENARIO ROMA Ci crede Berlusconi, ci crede eccome all'Operazione Colle. E arrivando a Roma, per il summit di domani all'ora di pranzo con Meloni, Salvini, Lupi e Cesa a Villa Grande, ...