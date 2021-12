Manovra finanziaria 2022: ecco cosa cambierà (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Manovra finanziaria 2022 sta per essere approvata. La Commissione Bilancio del Senato ha terminato la revisione del testo del documento programmatico. Dando così il via libera alla Manovra che mobiliterà 23,4 miliardi di nuove risorse per il 2022. In aula il 28 dicembre saranno discusse le nuove disposizioni. Che riguarderanno la nuova Irpef, l’Assegno unico per i figli, Quota 102. Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lasta per essere approvata. La Commissione Bilancio del Senato ha terminato la revisione del testo del documento programmatico. Dando così il via libera allache mobiliterà 23,4 miliardi di nuove risorse per il. In aula il 28 dicembre saranno discusse le nuove disposizioni. Che riguarderanno la nuova Irpef, l’Assegno unico per i figli, Quota 102.

Advertising

InfoMarittime : Li stanzia il Senato emendandoli nella manovra finanziaria di fine anno. Proroga di due anni per l'istituto, che da… - MalsaiCuecia : Mezz'ora di telegiornale sulla pandemia. Un servizio solo letto velocemente sulla manovra finanziaria. Che schifo. - AlexS8338 : Vorrei sommessamente informare che questa #manovra #finanziaria non sarà discussa ne al Senato, ne alla Camera: dib… - InformaCalabria : #Politica - La commissione Bilancio del Senato ha approvato il suo emendamento alla manovra finanziaria per il rifa… - Valente_Alfredo : @daniele_erler Sarà per questo? ?? Salvataggio INPGI con 2,5 miliardi. Previsto nella manovra finanziaria. -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra finanziaria Busta paga più pesante nel 2022 grazie al esonero contributi una tantum Dopo il taglio Irpef, arriva anche l'esonero contributi una tantum per il 2022. La misura, contenuta nella manovra finanziaria, è rivolta ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Più soldi in busta paga, quindi, per il 2022. Ma solo per quest'anno, altrimenti l'esonero contributi rischia di ...

Manovra finanziaria Toscana, prosegue il dibattito sul bilancio Il dibattito sulla manovra finanziaria della Toscana, iniziato ieri in commissione Affari Istituzionali ( Qui la notizia ) prosegue oggi. I lavori d'aula questa mattina sono ripresi con la discussione sul bilancio. Il ...

Manovra finanziaria Toscana, prosegue il dibattito sul bilancio gonews Approvata la manovra economica. Attenzione a salute e al sociale “Ieri la Commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera alla manovra finanziaria che ora passerà all’esame dell’Aula di Palazzo Madama, per poi essere approvata dalla Camera dei deputati. Sul t ...

Campania - Patriarca (FI): «quali aumenti dopo l'Irpef?» «Che cosa ci aspetta dopo l'aumento dell'Irpef?». A chiederlo è il capogruppo regionale di Forza Italia, Annarita Patriarca, commentando l'approvazione del bilancio della Regione Campania. «La maggior ...

Dopo il taglio Irpef, arriva anche l'esonero contributi una tantum per il 2022. La misura, contenuta nella, è rivolta ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Più soldi in busta paga, quindi, per il 2022. Ma solo per quest'anno, altrimenti l'esonero contributi rischia di ...Il dibattito sulladella Toscana, iniziato ieri in commissione Affari Istituzionali ( Qui la notizia ) prosegue oggi. I lavori d'aula questa mattina sono ripresi con la discussione sul bilancio. Il ...“Ieri la Commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera alla manovra finanziaria che ora passerà all’esame dell’Aula di Palazzo Madama, per poi essere approvata dalla Camera dei deputati. Sul t ...«Che cosa ci aspetta dopo l'aumento dell'Irpef?». A chiederlo è il capogruppo regionale di Forza Italia, Annarita Patriarca, commentando l'approvazione del bilancio della Regione Campania. «La maggior ...