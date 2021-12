Manovra, FdI al Senato: «È uno schiaffone alla Costituzione. Negato il dibattito parlamentare» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Blindata, deludente e senza prospettiva. Fratelli d’Italia non risparmia critiche alla Manovra approdata oggi a Palazzo Madama. Con il testo licenziato in commissione Bilancio dopo una maratona notturna a porte chiuse. Con il Parlamento a fare da passacarte. Manovra, FdI all’attacco: uno schiaffo alla Costituzione “Oggi ricorre l’anniversario dell’approvazione della Costituzione da parte dell’Assemblea Costituente. Non credo che i padri costituenti avrebbero mai immaginato che quella Costituzione nata dopo vent’anni di dittatura, sarebbe stata presa a schiaffoni dal Parlamento nel 2021”. Così Luca De Carlo, Senatore di FdI. Una ricorrenza, aggiunge polemico, “che, tra l’altro, si sarebbe potuta anche ricordare. Invece che destinare duecentomila euro ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Blindata, deludente e senza prospettiva. Fratelli d’Italia non risparmia criticheapprodata oggi a Palazzo Madama. Con il testo licenziato in commissione Bilancio dopo una maratona notturna a porte chiuse. Con il Parlamento a fare da passacarte., FdI all’attacco: uno schiaffo“Oggi ricorre l’anniversario dell’approvazione dellada parte dell’Assemblea Costituente. Non credo che i padri costituenti avrebbero mai immaginato che quellanata dopo vent’anni di dittatura, sarebbe stata presa a schiaffoni dal Parlamento nel 2021”. Così Luca De Carlo,re di FdI. Una ricorrenza, aggiunge polemico, “che, tra l’altro, si sarebbe potuta anche ricordare. Invece che destinare duecentomila euro ...

