Mangiare velocemente fa davvero male: ecco cosa succede a colesterolo e metabolismo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lo stress fa ingrassare: 7 consigli dell'esperto guarda le foto Mangiare velocemente fa male alla salute. Lo dicevano le nonne, e si alzavano gli occhi al cielo perché era l’ennesima raccomandazione che arrivava dagli adulti. E poi Mangiare in fretta è diventata un’abitudine per molti che sono costretti a incastrare il pranzo tra un impegno di lavoro e un altro. Eppure è così. Lo ha appena dimostrato un nuovo studio italiano in corso pubblicazione su Journal of Translational Medicine condotto su quasi 200 persone obese: ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lo stress fa ingrassare: 7 consigli dell'esperto guarda le fotofaalla salute. Lo dicevano le nonne, e si alzavano gli occhi al cielo perché era l’ennesima raccomandazione che arrivava dagli adulti. E poiin fretta è diventata un’abitudine per molti che sono costretti a incastrare il pranzo tra un impegno di lavoro e un altro. Eppure è così. Lo ha appena dimostrato un nuovo studio italiano in corso pubblicazione su Journal of Translational Medicine condotto su quasi 200 persone obese: ...

Advertising

albtiseo : Un mese in normocalorica. La sensazione è sempre quella di essere troppo piccolo Forse sono passato troppo veloceme… - ele_regina : -qualcosina da mangiare per fare un mini sgarro, una parente alla lontana (che in realtà non esiste che io sappia)… -