Manchester United | rebus rinnovo per Pogba | arriva ad una condizione

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Ilsta lavorando aldi, ma soltanto ad unaaltrimenti potrebbe ascoltare offerte a gennaio Ilpotrebbe perdere Paula giugno. Il francese è in scadenza e starebbe trattando ilcon i Red Devils. Il club inglese ha la volontà di voler trattenere il centrocampista ma vorrebbe delle rassicurazioni sul, altrimenti lascerà ancora una volta a zero. Sul centrocampista anche la Juventus. A riferirlo ESPN. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Pogba e il rinnovo in bilico con il #ManchesterUnited ?? - crvg_mod : @VULGAOTT Vasco da Gama 5 psg: 2 Barcelona 1 Arsenal 1 Manchester United 1 bayern: 1 - junews24com : Martial, niente Juve: accordo raggiunto. Ecco dove giocherà - - CalcioNews24 : ??#Martial ha trovato l'accordo con il #Siviglia ?? - gobbocritico : RT @lercionotizie: #ultimora Commissario Uefa estrae il Manchester United durante una tombolata con i parenti -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

Corriere dello Sport

Commenta per primo La Juventus pensa ad Anthony Martial, attaccante del, che può partire a gennaio: su di lui, secondo Skysports , c'è anche il Siviglia che lo vuole in prestito.Commenta per primo Il Milan insiste per l'attaccante Julian Alvarez ma secondo Olé sul giocatore si è inserito prepotentemente ilASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Martial lascia il Manchester United: accordo raggiunto per il trasferimento in Liga. Sarà un nuovo giocatore del Siviglia Secondo quanto riportato da El ...ASCOLTA Il Manchester United sta lavorando al rinnovo di Pogba, ma soltanto ad una condizione altrimenti potrebbe ascoltare offerte a gennaio Il Manchester United potrebbe perdere Paul Pogba a giugno.