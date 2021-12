Maldini: 'Se ci sarà la possibilità di vincere, non ci tireremo indietro' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un po' diplomatico, un po' realista, un po' possibilista. Paolo Maldini chiude il 2021 confidando che il suo Milan riesca a risollevarsi dopo un ultimo periodo complicato. E analizza la situazione a ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un po' diplomatico, un po' realista, un po' possibilista. Paolochiude il 2021 confidando che il suo Milan riesca a risollevarsi dopo un ultimo periodo complicato. E analizza la situazione a ...

Advertising

_mil3n_ : RT @Gazzetta_it: Maldini: “Se ci sarà la possibilità di vincere, non ci tireremo indietro” - ilcirotano : Maldini: 'Se ci sarà la possibilità di vincere, non ci tireremo indietro' - - sportli26181512 : Maldini: 'Se ci sarà la possibilità di vincere, non ci tireremo indietro': Maldini: 'Se ci sarà la possibilità di v… - KunGrax : RT @FraNasato: Maldini a Sky Sport: “Dobbiamo dimenticare la recente storia con Berlusconi. Adesso la strategia è un'altra ed è necessario… - oklampione : RT @FraNasato: Maldini a Sky Sport: “Dobbiamo dimenticare la recente storia con Berlusconi. Adesso la strategia è un'altra ed è necessario… -