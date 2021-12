Magistratura: Lo Voi nuovo procuratore capo di Roma (Di mercoledì 22 dicembre 2021) E' Francesco Lo Voi il nuovo procuratore capo di Roma. Lo ha nominato, 22 dicembre 2021, a larga maggioranza, il plenum del Csm, con 19 voti a favore. Il magistrato, attualmente procuratore di Palermo, ha avuto la meglio sull'altro candidato proposto dalla commissione, il procuratore generale di Firenze, Marcello Viola L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) E' Francesco Lo Voi ildi. Lo ha nominato, 22 dicembre 2021, a larga maggioranza, il plenum del Csm, con 19 voti a favore. Il magistrato, attualmentedi Palermo, ha avuto la meglio sull'altro candidato proposto dalla commissione, ilgenerale di Firenze, Marcello Viola L'articolo proviene da Firenze Post.

