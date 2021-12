Madame in concerto a Courmayeur e Alghero prima del tour 2022 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Madame in concerto a Courmayeur e Alghero, sono gli ultimi appuntamenti dell’anno attesi per la giovane artista. Le date sono quelle del 28 e del 30 dicembre, rispettivamente a Courmayeur e Alghero. Per i fan sono queste le ultime due occasioni dell’anno per vedere live Madame nel 2021, un anno particolarmente intenso ed impegnativo che l’ha vista protagonista a Sanremo, sul palco del Festival, in gara nella categoria dei Campioni con il brano Voce. E la sua “voce” ha effettivamente conquistato tutti portandola all’attenzione del grande pubblico. Subito dopo ha rilasciato un disco di inediti che avrebbe dovuto presentare in concerto attraverso la tournée nei club. Lo stato di emergenza dovuto al covid-19 e al perdurare della ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021)in, sono gli ultimi appuntamenti dell’anno attesi per la giovane artista. Le date sono quelle del 28 e del 30 dicembre, rispettivamente a. Per i fan sono queste le ultime due occasioni dell’anno per vedere livenel 2021, un anno particolarmente intenso ed impegnativo che l’ha vista protagonista a Sanremo, sul palco del Festival, in gara nella categoria dei Campioni con il brano Voce. E la sua “voce” ha effettivamente conquistato tutti portandola all’attenzione del grande pubblico. Subito dopo ha rilasciato un disco di inediti che avrebbe dovuto presentare inattraverso lanée nei club. Lo stato di emergenza dovuto al covid-19 e al perdurare della ...

Advertising

itsmefr4n : bisogno di un concerto di madame e basta - mrs_nueve : @machicazzo Io ho bestemmiato perché dopo essere riuscita comprarlo mi sono accorta che era lo stesso giorno del concerto madame - esemiguardicosi : pregate per me che i miei mi portino al concerto di madame il 30 perfavoreeee???????????????? - ___eve3___ : Andrò al concerto di ariete e a quello di madame per ora. Se tutto va bene andrò a quello di blanco e si spera quello di sg sempre se riesco - RosannaAmbruosi : RT @gioremo98: Che pezzo incredibile è Voce di Madame. Era da un po' che non lo ascoltavo e ogni volta mi stupisco. Dal vivo poi è ancora p… -