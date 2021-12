Madagascar, elicottero cade nel mare infestato di squali: ministro si salva nuotando per 12 ore (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’elicottero precipita in mare, lui si salva dopo aver nuotato per dodici ore. È successo in Magadascar, e il protagonista è un ministro dei governo della grande isola al largo della costa sudorientale del continente africano. «Non è ancora arrivato il mio momento per morire», ha detto con un fil di voce il ministro Serge Gelle, 57 anni, mentre si trovava sdraiato esausto e quasi disidratato su una barella della polizia che lo ha soccorso. Un’esperienza da brivido al solo immaginarla. Anche perché in quella zona il mare pullula di squali. Salvo anche un funzionario della polizia del Madagascar Allo schianto è sopravvissuto anche un altro funzionario della sicurezza del Madagascar, che viaggiava con Gelle. Restano tuttora dispersi il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’precipita in, lui sidopo aver nuotato per dodici ore. È successo in Magadascar, e il protagonista è undei governo della grande isola al largo della costa sudorientale del continente africano. «Non è ancora arrivato il mio momento per morire», ha detto con un fil di voce ilSerge Gelle, 57 anni, mentre si trovava sdraiato esausto e quasi disidratato su una barella della polizia che lo ha soccorso. Un’esperienza da brivido al solo immaginarla. Anche perché in quella zona ilpullula di. Salvo anche un funzionario della polizia delAllo schianto è sopravvissuto anche un altro funzionario della sicurezza del, che viaggiava con Gelle. Restano tuttora dispersi il ...

