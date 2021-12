Maccarone: “Il Milan era il mio Eden. Ma l’Empoli è casa mia” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Massimo Maccarone, cresciuto nel Milan e consacratosi nell'Empoli, ha parlato dei rossoneri, dei toscani ed anche della partita di stasera Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Massimo, cresciuto nele consacratosi nell'Empoli, ha parlato dei rossoneri, dei toscani ed anche della partita di stasera

Advertising

MilanWorldForum : Maccarone sul Milan, su Ibra, su Krunic e sul match con l'Empoli. Le dichiarazioni QUI -) - PianetaMilan : #Maccarone: 'll #Milan era il mio Eden. Ma l'#Empoli è casa mia' - sportli26181512 : Maccarone, il doppio ex: '#Empoli oasi felice. Il Milan è l'Eden, ma che sgridate da Capello...': Maccarone, il dop… - Gazzetta_it : Verso #EmpoliMilan: intervista a Maccarone, doppio ex: 'Che sgridate da Capello. E oggi mi rivedo in...' -