"Ma resta premier?". Ecco la giornalista che fa crollare Draghi: risata nervosa, "ora basta" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Allora, ehhehehehehhe". Mario Draghi non trattiene una risata nervosa. Prima domanda della conferenza stampa di fine anno a Palazzo Chigi e primo imbarazzo per il premier. A farla è Antonella Cuppari, giornalista del Quotidiano nazionale, che va dritta al punto senza troppi preamboli. "Lei ha fatto il punto sui risultati del governo. Ritiene che per completare l'opera sia indispensabile che la legislatura continui per un altro anno? E nel caso, considera necessario per garantire continuità al lavoro del governo che lei rimanga alla guida?". Omicron, crisi economica, manovra. Sul tavolo del presidente del Consiglio il dossier è ancora enorme, ma è inutile negarlo: a Roma e non solo, oggi, il pensiero è sul bivio: Palazzo Chigi o Quirinale? Draghi scatta in una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Allora, ehhehehehehhe". Marionon trattiene una. Prima domanda della conferenza stampa di fine anno a Palazzo Chigi e primo imbarazzo per il. A farla è Antonella Cuppari,del Quotidiano nazionale, che va dritta al punto senza troppi preamboli. "Lei ha fatto il punto sui risultati del governo. Ritiene che per completare l'opera sia indispensabile che la legislatura continui per un altro anno? E nel caso, considera necessario per garantire continuità al lavoro del governo che lei rimanga alla guida?". Omicron, crisi economica, manovra. Sul tavolo del presidente del Consiglio il dossier è ancora enorme, ma è inutile negarlo: a Roma e non solo, oggi, il pensiero è sul bivio: Palazzo Chigi o Quirinale?scatta in una ...

