LUX VIDE: SIAMO GIÀ AL LAVORO SU BLANCA 2. LE ULTIME SU DON MATTEO, DOC E SANDOKAN (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux VIDE, annuncia la seconda stagione di BLANCA, parla del ritorno di due serie cult come Don MATTEO e Doc – Nelle Tue Mani e fornisce qualche anticipazione su SANDOKAN, l’ultimo grande progetto della società. Dobbiamo credere di più nella fiction “In Italia se qualcuno ha successo gli spariamo addosso: dobbiamo crederci di più. Il mondo ci sta guardando, guarda le aziende che realizzano prodotti di altissima qualità: ogni tanto diciamo “evviva”. Don MATTEO ci ha insegnato come si fa la lunga serialità, Doc e BLANCA dimostrano che sappiamo guardare avanti. Non so quanto dureranno gli incentivi e il tax credit, sono prodotti costosi – Lux guadagna con le vendite nel mondo – ma sono confezionati curando i dettagli. Questo il pubblico ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux, annuncia la seconda stagione di, parla del ritorno di due serie cult come Done Doc – Nelle Tue Mani e fornisce qualche anticipazione su, l’ultimo grande progetto della società. Dobbiamo credere di più nella fiction “In Italia se qualcuno ha successo gli spariamo addosso: dobbiamo crederci di più. Il mondo ci sta guardando, guarda le aziende che realizzano prodotti di altissima qualità: ogni tanto diciamo “evviva”. Donci ha insegnato come si fa la lunga serialità, Doc edimostrano che sappiamo guardare avanti. Non so quanto dureranno gli incentivi e il tax credit, sono prodotti costosi – Lux guadagna con le vendite nel mondo – ma sono confezionati curando i dettagli. Questo il pubblico ...

Advertising

MarioManca : Boh, ragazzi: io una serie così adrenalinica e così ben sceneggiata in prima serata su Rai1 non la vedevo da tanto:… - bubinoblog : LUX VIDE: SIAMO GIÀ AL LAVORO SU BLANCA 2. LE ULTIME SU DON MATTEO, DOC E SANDOKAN - hznll28 : RT @MarioManca: Boh, ragazzi: io una serie così adrenalinica e così ben sceneggiata in prima serata su Rai1 non la vedevo da tanto: chapeau… - disagiodisagio : RT @MarioManca: Boh, ragazzi: io una serie così adrenalinica e così ben sceneggiata in prima serata su Rai1 non la vedevo da tanto: chapeau… - lilasart : RT @MarioManca: Boh, ragazzi: io una serie così adrenalinica e così ben sceneggiata in prima serata su Rai1 non la vedevo da tanto: chapeau… -