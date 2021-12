L’ultima avventura di Carrai, una società di cybersecurity con l’avvocato torinese vicino alla Lega (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il braccio destro di Renzi in società con Alessandro Albano, 33enne di casa in via Bellerio e con antichi rapporti con Salvini. L’obiettivo della “Malefito holding” è l’investimento nella Cys4, società cyber che vanta clienti del calibro di Eni, Poste Italiane, Unipol, Cattolica Assicurazioni Leggi su lastampa (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il braccio destro di Renzi incon Alessandro Albano, 33enne di casa in via Bellerio e con antichi rapporti con Salvini. L’obiettivo della “Malefito holding” è l’investimento nella Cys4,cyber che vanta clienti del calibro di Eni, Poste Italiane, Unipol, Cattolica Assicurazioni

Advertising

cesarebrogi1 : RT @serenel14278447: L’ultima avventura di Carrai, una società di cybersecurity con l’avvocato torinese vicino alla Lega - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Max Tortora, l’imitazione che non gradì Cecchi Gori e non si è mai sposato,7 cose che n... - FrancescoBlotto : RT @LaStampa: L’ultima avventura di Carrai, una società di cybersecurity con l’avvocato torinese vicino alla Lega - giovcusumano : RT @giapao: L’ultima avventura di Carrai, una società con l’avvocato torinese vicino alla Lega per investire nella cybersecurity https://t.… - PivaEdoardo : RT @serenel14278447: L’ultima avventura di Carrai, una società di cybersecurity con l’avvocato torinese vicino alla Lega -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima avventura L’ultima avventura di Carrai, una società di cybersecurity con l’avvocato torinese vicino alla Lega La Stampa