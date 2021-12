Luce Caponegro, la star del porno Selen ha cambiato vita: “Se potessi non lo rifarei”. Ecco cosa fa oggi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) «Il porno? Non rinnego nulla, ma se potessi non lo rifarei». È una confessione inaspettata e senza filtri quella che fa Luce Caponegro, 55 anni da poco compiuti, una delle regine dell’hard italiano che da tempo ha cambiato radicalmente vita. Selen non c’è più, ha chiuso con il porno ormai venticinque anni fa eppure l’etichetta di pornostar le è rimasta appiccicata addosso. Anche oggi che quel capitolo è archiviato da tempo e lei fa l’imprenditrice: ha aperto un centro estetico e vive a Ravenna con il suo secondo figlio. «Molti credono che il cambiamento più clamoroso sia stato l’abbandono al cinema hard. Per me non è stato questo il più determinante. La svolta più bella è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) «Il? Non rinnego nulla, ma senon lo». È una confessione inaspettata e senza filtri quella che fa, 55 anni da poco compiuti, una delle regine dell’hard italiano che da tempo haradicalmentenon c’è più, ha chiuso con ilormai venticinque anni fa eppure l’etichetta dile è rimasta appiccicata addosso. Ancheche quel capitolo è archiviato da tempo e lei fa l’imprenditrice: ha aperto un centro estetico e vive a Ravenna con il suo secondo figlio. «Molti credono che il cambiamento più clamoroso sia stato l’abbandono al cinema hard. Per me non è stato questo il più determinante. La svolta più bella è stata ...

