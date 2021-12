Luca Damiani alla presidenza del consiglio d’amministrazione dell’ICS Maugeri

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’assemblea dei soci della ICSspa SB delibera la nomina a presidente deldi amministrazione del dottor, in sostituzione del professor Gualtiero Brugger. Classe 1976, laurea in Economia aziendaleLIUC,è consigliere di amministrazione di ICSSpa S. B. sin dal 2016 e ne era attualmente il vicepresidente. Dal 2014 è anche membro deldi Fondazione Salvatore, il socio di maggioranza di Icscon il 66% del capitale, e siede anche nel cda di IEO – Istituto Europeo di Oncologia srl. La società ha raccolto l’eredità di Fondazione Salvatoree dal 2016 gestisce 17 Istituti di riabilitazione– di cui nove IRCCS – in sei regioni ...