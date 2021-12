Luca Argentero sorprendente rivelazione sulla moglie | “Devo dire grazie a mia moglie perchè …”

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)sta per tornare, sul piccolo schermo, con Doc – Nelle tue mani, la serie tv che ha conquistato il pubblico italiano e che tornerà, per la sua seconda e attesissima stagione, a breve, nel mese di gennaio.ha parlato della fiction ma ha che parlato della, Cristina Marino della quale è innamoratissimo e a questo proposito ha fatto delle sorprendenti rivelazioni. Vediamo di cosa si tratta.rivela: ‘Se non fosse per miaCristina peserei 200 chili’e Cristina Marino sono una bellissima coppia, innamoratissima, e da circa un anno e sete mesi, la loro storia d’amore si è arricchita con la nascita della piccola Nina ...