Love is in the air anticipazioni 24 dicembre 2021, Serkan delude le speranze di Eda (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Seguendo la puntata di Love is in the air di venerdì 24 dicembre 2021, vediamo che Eda sarà ancora una volta tentata di raccontare tutto a Serkan, ma il giovane con un solo gesto, delude nuovamente le sue aspettative e la giovane madre, sente nuovamente la necessità di fare marcia indietro sulle sue decisioni. Nel frattempo Aydan raggiunge Sile e proprio qui, la donna decide di fare qualcosa per scoprire che cosa si nasconde dietro al mistero della piccola Kiraz. Troverete tutte le puntate della soap opera turca Love is in the air collegandovi al sito Mediaset Infinity nella sezione On Demand. Rivelazioni della madre di Soleil sugli amori della figlia Wendy Kay ha parlato degli amori della figlia ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Seguendo la puntata diis in the air di venerdì 24, vediamo che Eda sarà ancora una volta tentata di raccontare tutto a, ma il giovane con un solo gesto,nuovamente le sue aspettative e la giovane madre, sente nuovamente la necessità di fare marcia indietro sulle sue decisioni. Nel frattempo Aydan raggiunge Sile e proprio qui, la donna decide di fare qualcosa per scoprire che cosa si nasconde dietro al mistero della piccola Kiraz. Troverete tutte le puntate della soap opera turcais in the air collegandovi al sito Mediaset Infinity nella sezione On Demand. Rivelazioni della madre di Soleil sugli amori della figlia Wendy Kay ha parlato degli amori della figlia ...

Advertising

MediasetPlay : Ecco le reazioni social all'episodio di Love is in the air andato in onda ieri su #Canale5 e in streaming su Medias… - badterry22 : mia mamma ha deciso di recuperare love is in the air adesso che devo vedere mare fuori tra poco mia mamma farà un volo dal divano - Direct_Paccia : Avete mai visto l’esibizione di Rihanna al global citizen festival 2016? Canta love on the brain in un modo ASSURDO???? - x_lalireina : E che fai non te lo compri il libro di Love Is In The Air ?? - edserloves : hanno fatto pure il romanzo di love is in the air -