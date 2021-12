Love is in the air, anticipazioni 23 dicembre: le conseguenze del bacio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) anticipazioni Love is in the air prossima puntata giovedì 23 dicembre. Il bacio di Eda e Serkan ha sconvolto la Yildiz: quali sono le conseguenze. Il bacio di Eda e Serkan (Love is in the Air)Dal momento del bacio tutto è cambiato. Eda ha messo subito in chiaro che non tornerà con Serkan, mentre il Bolat vuole dimostrarle che è cambiato davvero. L’architetto vuole riconquistarla, mettendo da parte il lavoro. Eda è sconvolta dal fatto che Serkan sia cambiato al punto da dare la priorità a lei, l’ex fidanzato si è preso un giorno libero dal lavoro. La Yildiz non si capacita di quello che è successo, Eda voleva passare più tempo con lui per capire se Serkan fosse pronto a conoscere la verità su Kiraz. Questo piano adesso è sfumato. ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 22 dicembre 2021)is in the air prossima puntata giovedì 23. Ildi Eda e Serkan ha sconvolto la Yildiz: quali sono le. Ildi Eda e Serkan (is in the Air)Dal momento deltutto è cambiato. Eda ha messo subito in chiaro che non tornerà con Serkan, mentre il Bolat vuole dimostrarle che è cambiato davvero. L’architetto vuole riconquistarla, mettendo da parte il lavoro. Eda è sconvolta dal fatto che Serkan sia cambiato al punto da dare la priorità a lei, l’ex fidanzato si è preso un giorno libero dal lavoro. La Yildiz non si capacita di quello che è successo, Eda voleva passare più tempo con lui per capire se Serkan fosse pronto a conoscere la verità su Kiraz. Questo piano adesso è sfumato. ...

Advertising

MediasetPlay : Ecco le reazioni social all'episodio di Love is in the air andato in onda ieri su #Canale5 e in streaming su Medias… - Eda_e_Serkan_ : Su Canale 5 Sta Per iniziare la Puntata Di Love is in the air #HandeErçel #mayabasol #EdaYildiz #Kiraz… - Eda_e_Serkan_ : RT @redazionetvsoap: C'è anche un altro amore a #Loveisintheair, ecco le #anticipazioni - LinkaTv : E' iniziato Love Is In The Air - PRIMA TV su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: - ddanaluvs : @98MoonBinnie @offclASTRO I LOVE THE VIBES AAAASHSHSJSBSJSNS???? -